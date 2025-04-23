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В центре Москвы прогремели взрывы: первые детали

Среда 23 апреля 2025 16:11
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В центре Москвы прогремели взрывы: первые детали Иллюстративное фото: в центре Москвы прогремели взрывы 23 апреля (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Москве сегодня днем, 23 апреля, прогремели взрывы. Россияне заметили клубы черного дыма возле комплекса "Москва-Сити".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По данным российских СМИ, взрыв, а затем пожар произошел на стоянке торгового центра "Афимолл сити" в комплексе "Москва-Сити".

Очевидцы сообщают о густом черном дыме. На место уже прибыли российские спасатели, которые присвоили пожару повышенный ранг опасности. На месте работают спасатели.

Российские Telegram-каналы публикуют видео горящего авто, однако на кадрах невозможно рассмотреть марку машины или другие подробности. На других видео видно, как с парковки валят клубы густого черного дыма.

Впоследствии российское МЧС заявило, что на парковке "Афимолл сити" якобы горели стройматериалы и емкости под давлением, пожар локализован.

Массированная атака дронов на Москву

Напомним, в ночь на 11 марта в Москве пожаловались на атаку неизвестных беспилотных летательных аппаратов, которая привела к разрушениям, а также жертвам.

Сначала губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил об одном погибшем и трех пострадавших, впрочем, позже количество раненых возросло до 20.

Подробнее о ночном массированном обстреле Москвы - в материале РБК-Украина.

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