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У центрі Москви палає театр, з-під купола валить дим (відео)

Фото: у центрі Москви палає театр (wikipedia.org)
Автор: Наталія Юрченко

Сильна пожежа спалахнула у центрі Москви зранку 28 січня. Там горить театр сатири.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали 112 та Shot.

Зазначається, що у центрі Москви спалахнула пожежа у театрі сатири на Тріумфальній площі. Будівля була побудована у 1911 році, спочатку там був цирк.

Площа пожежі становить 200 квадратних метрів. РосЗМІ пишуть, що загорілися дерев'яні конструкції купола покрівлі, вогонь продовжує поширюватися. 

На опублікованих у мережі кадрах помітно, як з-під купола будівлі валить дим. На місці інциденту, як зазначають росіяни, працюють 62 пожежники та 14 одиниць техніки.

 

Пожежі в Росії

Останніми місяцями у Росії фіксують велику кількість пожеж, які часто спалахують як у Москві, так і в інших регіонах. Зокрема, почастішали пожежі у портах, на військових об'єктах, заводах і т.п.

Нещодавно у Санкт-Петербурзі згорів великий склад онлайн-магазину. У момент загоряння на складі було мінімум 1000 осіб.

Декілька днів тому під Челябінськом спалахнула потужна пожежа на меблевій фабриці. 

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Російська ФедераціяМоскваПожежа