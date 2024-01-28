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В центре Москвы горит театр, из-под купола валит дым (видео)

Фото: в центре Москвы горит театр (wikipedia.org)
Автор: Наталья Юрченко

Сильный пожар вспыхнул в центре Москвы утром 28 января. Там горит театр сатиры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы 112 и Shot.

В центре Москвы вспыхнул пожар в театре сатиры на Триумфальной площади. Здание было построено в 1911 году, сначала там был цирк.

Площадь пожара составляет 200 квадратных метров. РосСМИ пишут, что загорелись деревянные конструкции купола кровли, огонь продолжает распространяться.

На опубликованных в сети кадрах заметно, как из-под купола здания валит дым. На месте инцидента, как отмечают россияне, работают 62 пожарных и 14 единиц техники.

 

Пожары в России

В последние месяцы в России фиксируют большое количество пожаров, которые часто вспыхивают как в Москве, так и в других регионах. В частности, участились пожары в портах, военных объектах, заводах и т.п.

Недавно в Санкт-Петербурге сгорел большой склад онлайн-магазина. В момент возгорания на складе было минимум 1000 человек.

Несколько дней назад под Челябинском вспыхнул мощный пожар на мебельной фабрике.

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