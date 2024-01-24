ua en ru
Ср, 24 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Під Челябінськом спалахнула потужна пожежа на фабриці, відео

Челябінськ, Середа 24 січня 2024 09:57
UA EN RU
Під Челябінськом спалахнула потужна пожежа на фабриці, відео Фото: під Челябінськом спалахнула потужна пожежа (t.me/news_74ru)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабна пожежа сьогодні, 24 січня, сталася поблизу російського Челябінська. Там спалахнула меблева фабрика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Пожежа спалахнула вночі поблизу селища Батуринське в Єткульському районі Челябінської області. Вогонь охопив щонайменше 3600 квадратних метрів. Горіла покрівля меблевої фабрики.

Ближче до ранку вогонь вдалося локалізувати. Російське МНС каже, що постраждалих нібито немає. На місці інциденту працювали 60 пожежників та 18 одиниць техніки.

Керівництво фабрики каже, що згорів конструкторський цех, завдано великих збитків. Але фабрика нібито продовжує працювати у звичайному режимі.

Пожежі в Росії

Останніми місяцями у Росії фіксують велику кількість пожеж, які часто спалахують як у Москві, так і в інших регіонах. Зокрема, почастішали пожежі у портах, на військових об'єктах, заводах і т.п.

Так, 26 листопада у Челябінську пролунав вибух на тракторному заводі. Після цього там спалахнула масштабна пожежа.

Нещодавно у Санкт-Петербурзі згорів великий склад онлайн-магазину. У момент загоряння на складі було мінімум 1000 осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Пожежа Челябинск
NEWS
США не зможуть підтримувати передану Україні зброю без фінансування, - Пентагон
США не зможуть підтримувати передану Україні зброю без фінансування, - Пентагон
DAILY
Зеленський пропонує подвійне громадянство: як це працюватиме і що дасть Україні
Мілан Лєліч, Катерина Гончарова Зеленський пропонує подвійне громадянство: як це працюватиме і що дасть Україні