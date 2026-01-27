ua en ru
Вт, 27 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

В центрі Мирнограда - стрілецькі бої, росіяни посилюють тиск на місто, - ДШВ

Україна, Вівторок 27 січня 2026 10:50
UA EN RU
В центрі Мирнограда - стрілецькі бої, росіяни посилюють тиск на місто, - ДШВ Ілюстративне фото: РФ посилює тиск на Мирноград і Покровський напрямок (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російські війська нарощують штурмові дії на Покровському напрямку та посилюють тиск на Мирноград. У низці населених пунктів тривають активні бойові дії, а ворог збільшує застосування авіації та безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 7 корпус ДШВ.

Бої в Мирнограді та накопичення техніки РФ

Противник активізував наступальні дії у північній частині Мирнограду. У центральній частині міста тривають стрілецькі бої. Для подальшого штурму так званого "верхнього" Мирнограду російські війська продовжують накопичувати важку техніку в районі Новогродівки.

У взаємодії з 1-м корпусом Нацгвардії "Азов" українські сили блокують противника на лінії східні околиці Мирнограду - Красний Лиман - Родинське.

Спроби прориву в Гришине зірвані

У районі Покровська ворог зосередив основні зусилля на спробах окупації Гришиного. Скориставшись несприятливими погодними умовами, російські підрозділи накопичують легку техніку та особовий склад у промисловій зоні на північному заході міста.

Надалі противник намагається просуватися в напрямку Гришиного кількома маршрутами. Нещодавно групі російських військових вдалося проникнути в населений пункт, однак злагодженими діями українських оборонців противника було знищено.

РФ активізує застосування БпЛА і тактичної авіації

У смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ суттєво зросло використання російською армією безпілотників різних типів. Зокрема, ворог активніше застосовує дрони типу "Молнія" як дрони-матки, які несуть на борту по два FPV-дрони та завдають по цілях потрійного удару.

Також фіксуються випадки застосування дронів на оптоволокні, які здатні проникати більш ніж на 20 км углиб української оборони.

Окрім цього, зросла інтенсивність ударів тактичною авіацією. За минулий тиждень російські війська скинули на Покровську агломерацію майже 360 авіабомб, що приблизно на 20% більше, ніж тижнем раніше.

Ситуація на фронті

Раніше начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов заявляв, що українське командування володіє інформацією про наміри російських військ на січень. За його словами, противник намагається обійти Вовчанськ і просунутися в напрямку Лимана.

Він також повідомив про посилення тиску з боку окупантів у Куп’янському районі, однак усі спроби прориву безпосередньо до міста залишаються безуспішними. Сили оборони, за його словами, повністю контролюють ситуацію та ефективно зривають інфільтраційні дії ворога.

Трегубов додав, що основні сили противника зосереджені в одному з кварталів багатоповерхової забудови Куп'янська, де тривають зачистки. Українські військові прагнуть завершити операцію з мінімальними втратами.

Водночас ЗСУ зберігають контроль над північною частиною Покровська та стримують наступ російських військ на підступах до Мирнограда. Також Сили оборони спростували інформацію про нібито захоплення села Міньківка в Донецькій області, наголосивши, що населений пункт перебуває під контролем України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Покровськ Війна в Україні ВСУ
Новини
Розбитий будинок у центрі Одеси, під завалами шукають людей: усе про масований удар РФ
Розбитий будинок у центрі Одеси, під завалами шукають людей: усе про масований удар РФ
Аналітика
Пенсію менше 6 тисяч платити нікому не будемо: міністр соцполітики Денис Улютін
Ростислав Шаправський, Юрій Дощатов Пенсію менше 6 тисяч платити нікому не будемо: міністр соцполітики Денис Улютін