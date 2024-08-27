У Львові розгорівся скандал через експлуатацію коней для розваги туристів: що відомо

Що трапилось із конем у Львові

У понеділок, 26 серпня, Христина Машакевич (Kristina Maschakevych) оприлюднила у групі "Гаряча лінія міста Львова" у Facebook допис із відео, на якому коню, що "працює" в кареті, нібито стає зле.

"Сьогодні на проспекті Свободи я стала свідком жахливої ситуації: кінь, який працює тут щодня, від'їхав прямо на своєму робочому місці. Фірманка, що керує цим бідолахою, спробувала привести його до тями, і вже через кілька хвилин кінь знову був змушений везти чергових пасажирів у кареті", - розповіла автор публікації.

Кінь "впав" у центрі міста (скриншот: facebook.com/Гаряча лінія міста Львова)

Вона також звернулась із запитанням до міської ради: чому коні досі використовуються у центрі міста?

"Окрім того, що це негуманно, і ця проблема неодноразово піднімалася зоозахисниками, варто також звернути увагу на санітарний аспект - чому тварини повинні випорожнюватися в центрі Львова? Після останнього інциденту з "Каретним двором" здавалося, що цей бізнес буде прибрано з центру. Проте, на жаль, коні досі на місці", - наголосила очевидець події.

Фірманка намагається допомогти тварині (скриншот: facebook.com/Гаряча лінія міста Львова)

Крім того, вона наголосила на негуманності ставлення до коней, які "цілий день перебувають на сонці без води, у середовищі, яке їм абсолютно не підходить".

"Вони стресовані, експлуатовані та отримують неналежне ставлення. Я закликаю до максимального поширення цієї ситуації та нарешті до заборони такої кінної атракції на вулицях Львова. Коні повинні жити на ранчо в лісі або на іподромі, але не на міських вулицях", - підсумувала Машакевич.

Допис користувача Kristina Maschakevych (скриншот: facebook.com/Гаряча лінія міста Львова)

Реакція соціальних мереж

Користувачі соціальних мереж частково підтримали позицію Машакевич:

"А ще вважаємо Львів європейським містом. А там це б розцінювалось як знущання з тварини - з накладенням неабияких штрафів"

"Просто люди - звірі"

"Треба було викликати поліцію і писати заяву про жорстоке поводження"

"Бо вони напевно без води їжі. Спека шалена. Бо бабло косять"

"Кінь випиває за раз декілька відер води! Та і взагалі, можна придумати карети електровози, а не коней замучити до смерті"

Натомість дехто написав, що насправді все неоднозначно:

"Я часто бачу ці карети в місті, і можу сказати, що коні завжди виглядають доглянутими й здоровими. На цьому відео видно, що жінка зробила все можливе, щоб допомогти коню, і дуже за нього переживає. Інциденти трапляються, але тут явно видно, що коням надають найкращий догляд"

"Ну, з того що видно, то кінь тупо заплутався, і його важко підняти як дитину і розплутати шнурівки. Відповідно, приходилось розплутувати в такий спосіб коня..."

"На відео видно що кінь не може встати, бо його тримає упряж, а ніхто з купи людей які стояли й дивились не підійшов допомогти. Кінь при тямі, з блискучою шерстю, вгодований і нічого йому не бракує. Також сьогодні гуляла в центрі то вони приїхали тільки близько 17 години вечора, що аж ніяк не в саму спеку, і тим більше цілий день"

Коні в прекрасному стані, і видно, що за ними доглядають. Усі ці негативні коментарі – це лише спроба роздмухати конфлікт там, де його немає. Тварина впала з іншої причини, а не від недогляду чи знущання.

"Коні в прекрасному стані, і видно, що за ними доглядають. Усі ці негативні коментарі - це лише спроба роздмухати конфлікт там, де його немає. Тварина впала з іншої причини, а не від недогляду чи знущання"

"Заморені коники виглядають трохи по-іншому"

"В "Каретному" дворі люблять своїх коників. Можете подивитись їх Facebook. У Кракові, Відні карети їздять містом і ніхто не проти"

Реакція "Каретного двору"

У кінному клубі "Каретний двір", якому належить кінь, на ситуацію відреагували досить оперативно. Так зазначили, що "стався неприємний інцидент під час вечірньої прогулянки каретою".

"Одна з наших коней, Луна, випадково заплуталася в упряжі. Щоб її звільнити, довелося розщепнути упряж, яку вона притиснула своєю масою, що могло виглядати тривожно на відео. Ми хочемо запевнити вас, що наші коні отримують найкращий догляд. Вони вирощені в любові на нашій конюшні та є частиною великої родини. На відео ви можете побачити, що коні доглянуті, чисті й ситі", - пояснили в клубі.

Так зауважили також, що нині Львів обслуговує пяять пар коней: Верба та Лакара, Халіфа та Резеда, Луна та Еклер, Лаванда та Халва, Саванна та Стела.

"Вони постійно чередуються, щоб кожен із них мав достатньо відпочинку та уваги. Ми запрошуємо всіх відвідати нашу конюшню, щоб особисто переконатися в тому, що наші коні доглянуті з любов'ю та увагою. Будемо раді відповісти на всі ваші питання і поділитися більше інформацією про наше господарство", - додали у коментарі.

Дещо згодом в клубі уточнили, що карета виїхала у місто о 18:00 (що легко можна перевірити на міських камерах).

"По тварині на кличку Луна (яка народжена у мене на руках, вирощена і вихована мною особисто) видно що вона доглянута та вгодована. Так, стався прикрий випадок, із твариною все гаразд. Небайдужі до цієї ситуації можуть прийти та переконатися що коні проживають в чудових умовах, з повноцінним та цілодобовим доглядом та любовю", - наголошується у коментарі.

Коментарі кінного клубу щодо ситуації, що трапилась (скриншот: facebook.com/Гаряча лінія міста Львова)

Власниця "Каретного двору" Валентина Банас у коментарі представникам ЗМІ підтвердила вищевикладену інформацію.

Отже, ймовірно, остаточну крапку у цій ситуації, повинна поставити міська влада Львова.

Реакція влади

27 серпня перший заступник міського голови з питань економічного розвитку Львівської міської ради Андрій Москаленко повідомив, що влада перевіряє всю інформацію щодо випадку з конем (у тому числі - й відео з камер).

"Також поспілкувалися із власницею тварин. Сьогодні буде скликано спеціальну робочу групу щодо цього випадку. Деталі повідомимо згодом", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Публікація Москаленка (скриншот: facebook.com/andriy.moskalenko)

Відреагував на ситуацію, що склалась, і міський голова Львова Андрій Садовий.

"Друзі, я бачу всі ваші позначки й коментарі щодо ситуації з конем. Не коментуємо, бо працюємо над цим. Рішення буде сьогодні. І воно буде справедливим", - наголосив посадовець.

Допис Садового (скриншот: facebook.com/andriy.sadovyi)