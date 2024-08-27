У Львові розгорівся скандал через експлуатацію коней для розваги туристів: що відомо

У понеділок, 26 серпня, ввечері у Львові стався неприємний інцидент - кінь на кличку Луна, що "працює", катаючи людей у кареті, впав на землю. Така подія викликала бурхливу реакцію соцмереж, але місцева влада пообіцяла у всьому розібратися.
РБК-Україна розповідає, що відомо про цю ситуацію та реакцію на неї соціальних мереж, кінного клубу та міської влади.
У понеділок, 26 серпня, Христина Машакевич (Kristina Maschakevych) оприлюднила у групі "Гаряча лінія міста Львова" у Facebook допис із відео, на якому коню, що "працює" в кареті, нібито стає зле.
"Сьогодні на проспекті Свободи я стала свідком жахливої ситуації: кінь, який працює тут щодня, від'їхав прямо на своєму робочому місці. Фірманка, що керує цим бідолахою, спробувала привести його до тями, і вже через кілька хвилин кінь знову був змушений везти чергових пасажирів у кареті", - розповіла автор публікації.
Кінь "впав" у центрі міста (скриншот: facebook.com/Гаряча лінія міста Львова)
Вона також звернулась із запитанням до міської ради: чому коні досі використовуються у центрі міста?
"Окрім того, що це негуманно, і ця проблема неодноразово піднімалася зоозахисниками, варто також звернути увагу на санітарний аспект - чому тварини повинні випорожнюватися в центрі Львова? Після останнього інциденту з "Каретним двором" здавалося, що цей бізнес буде прибрано з центру. Проте, на жаль, коні досі на місці", - наголосила очевидець події.
Фірманка намагається допомогти тварині (скриншот: facebook.com/Гаряча лінія міста Львова)
Крім того, вона наголосила на негуманності ставлення до коней, які "цілий день перебувають на сонці без води, у середовищі, яке їм абсолютно не підходить".
"Вони стресовані, експлуатовані та отримують неналежне ставлення. Я закликаю до максимального поширення цієї ситуації та нарешті до заборони такої кінної атракції на вулицях Львова. Коні повинні жити на ранчо в лісі або на іподромі, але не на міських вулицях", - підсумувала Машакевич.
Допис користувача Kristina Maschakevych (скриншот: facebook.com/Гаряча лінія міста Львова)
Користувачі соціальних мереж частково підтримали позицію Машакевич:
Натомість дехто написав, що насправді все неоднозначно:
"На відео видно що кінь не може встати, бо його тримає упряж, а ніхто з купи людей які стояли й дивились не підійшов допомогти. Кінь при тямі, з блискучою шерстю, вгодований і нічого йому не бракує. Також сьогодні гуляла в центрі то вони приїхали тільки близько 17 години вечора, що аж ніяк не в саму спеку, і тим більше цілий день"
Коні в прекрасному стані, і видно, що за ними доглядають. Усі ці негативні коментарі – це лише спроба роздмухати конфлікт там, де його немає. Тварина впала з іншої причини, а не від недогляду чи знущання.
"Коні в прекрасному стані, і видно, що за ними доглядають. Усі ці негативні коментарі - це лише спроба роздмухати конфлікт там, де його немає. Тварина впала з іншої причини, а не від недогляду чи знущання"
"Заморені коники виглядають трохи по-іншому"
У кінному клубі "Каретний двір", якому належить кінь, на ситуацію відреагували досить оперативно. Так зазначили, що "стався неприємний інцидент під час вечірньої прогулянки каретою".
"Одна з наших коней, Луна, випадково заплуталася в упряжі. Щоб її звільнити, довелося розщепнути упряж, яку вона притиснула своєю масою, що могло виглядати тривожно на відео. Ми хочемо запевнити вас, що наші коні отримують найкращий догляд. Вони вирощені в любові на нашій конюшні та є частиною великої родини. На відео ви можете побачити, що коні доглянуті, чисті й ситі", - пояснили в клубі.
Так зауважили також, що нині Львів обслуговує пяять пар коней: Верба та Лакара, Халіфа та Резеда, Луна та Еклер, Лаванда та Халва, Саванна та Стела.
"Вони постійно чередуються, щоб кожен із них мав достатньо відпочинку та уваги. Ми запрошуємо всіх відвідати нашу конюшню, щоб особисто переконатися в тому, що наші коні доглянуті з любов'ю та увагою. Будемо раді відповісти на всі ваші питання і поділитися більше інформацією про наше господарство", - додали у коментарі.
Дещо згодом в клубі уточнили, що карета виїхала у місто о 18:00 (що легко можна перевірити на міських камерах).
"По тварині на кличку Луна (яка народжена у мене на руках, вирощена і вихована мною особисто) видно що вона доглянута та вгодована. Так, стався прикрий випадок, із твариною все гаразд. Небайдужі до цієї ситуації можуть прийти та переконатися що коні проживають в чудових умовах, з повноцінним та цілодобовим доглядом та любовю", - наголошується у коментарі.
Коментарі кінного клубу щодо ситуації, що трапилась (скриншот: facebook.com/Гаряча лінія міста Львова)
Власниця "Каретного двору" Валентина Банас у коментарі представникам ЗМІ підтвердила вищевикладену інформацію.
Отже, ймовірно, остаточну крапку у цій ситуації, повинна поставити міська влада Львова.
27 серпня перший заступник міського голови з питань економічного розвитку Львівської міської ради Андрій Москаленко повідомив, що влада перевіряє всю інформацію щодо випадку з конем (у тому числі - й відео з камер).
"Також поспілкувалися із власницею тварин. Сьогодні буде скликано спеціальну робочу групу щодо цього випадку. Деталі повідомимо згодом", - написав він на своїй сторінці у Facebook.
Публікація Москаленка (скриншот: facebook.com/andriy.moskalenko)
Відреагував на ситуацію, що склалась, і міський голова Львова Андрій Садовий.
"Друзі, я бачу всі ваші позначки й коментарі щодо ситуації з конем. Не коментуємо, бо працюємо над цим. Рішення буде сьогодні. І воно буде справедливим", - наголосив посадовець.
Допис Садового (скриншот: facebook.com/andriy.sadovyi)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли та як можуть карати власників коней, що заробляють на розвагах у парках.