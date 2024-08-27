Во Львове разгорелся скандал из-за эксплуатации лошадей для развлечения туристов: что известно

В понедельник, 26 августа, вечером во Львове произошел неприятный инцидент - лошадь по кличке Луна, которая работает, катая людей в карете, упала на землю. Такое событие вызвало бурную реакцию соцсетей, но местные власти пообещали во всем разобраться.
РБК-Украина рассказывает, что известно об этой ситуации и реакции на нее социальных сетей, конного клуба и городских властей.
В понедельник, 26 августа, Кристина Машакевич (Kristina Maschakevych) опубликовала в группе "Гаряча лінія міста Львова" в Facebook видео, на котором лошади, "работающей" в карете, вроде бы становится плохо.
"Сегодня на проспекте Свободы я стала свидетелем ужасной ситуации: лошадь, работающая здесь ежедневно, отъехала прямо на своем рабочем месте. Фирманка, управляющая этой беднягой, попыталась привести ее в чувство, и уже через несколько минут лошадь снова была вынуждена везти очередных пассажиров в карете", - рассказала автор публикации.
Лошадь "упала" в центре города (скриншот: facebook.com/Гаряча лінія міста Львова)
Она также обратилась с вопросом к городскому совету: почему лошади все еще используются в центре города?
"Кроме того, что это негуманно, и эта проблема неоднократно поднималась зоозащитниками, стоит также обратить внимание на санитарный аспект - почему животные должны опорожняться в центре Львова? После последнего инцидента с "Каретным двором" казалось, что этот бизнес будет убран из центра. Однако, к сожалению, кони до сих пор на месте", - подчеркнула очевидец происшествия.
Фирманка пытается помочь животному (скриншот: facebook.com/Гаряча лінія міста Львова)
Кроме того, она отметила негуманность отношения к лошадям, которые "целый день находятся на солнце без воды, в среде, которая им совершенно не подходит".
"Они в стрессе, поддаются эксплуатации и получают ненадлежащее отношение. Я призываю к максимальному распространению этой ситуации и, наконец, к запрету такой конной аттракции на улицах Львова. Лошади должны жить на ранчо в лесу или на ипподроме, но не на городских улицах", - подытожила Машакевич.
Пост пользователя Kristina Maschakevych (скриншот: facebook.com/Гаряча лінія міста Львова)
Пользователи социальных сетей частично поддержали позицию Машакевич:
В то же время некоторые написали, что на самом деле все неоднозначно:
В конном клубе "Каретний двір", которому принадлежит лошадь, на ситуацию отреагировали достаточно оперативно. Там отметили, что "произошел неприятный инцидент во время вечерней прогулки кареты".
"Одна из наших лошадей, Луна, случайно запуталась в упряжи. Чтобы ее освободить, пришлось расщепить упряжь, которую она прижала своей массой, что могло выглядеть тревожно на видео. Мы хотим заверить вас, что наши лошади получают лучший уход. Они выращены в любви на нашей конюшне и являются частью большой семьи. На видео вы можете увидеть, что лошади ухожены, чисты и сыты", - объяснили в клубе.
Там отметили также, что сейчас Львов обслуживает пять пар лошадей: Верба и Лакара, Халифа и Резеда, Луна и Эклер, Лаванда и Халва, Саванна и Стела.
"Они постоянно чередуются, чтобы каждая из них имела достаточно отдыха и внимания. Мы приглашаем всех посетить нашу конюшню, чтобы лично убедиться в том, что наши лошади ухожены с любовью и вниманием. Будем рады ответить на все ваши вопросы и поделиться больше информации о нашем хозяйстве", - добавили в комментарии.
Спустя некоторое время в клубе уточнили, что карета выехала в город в 18:00 (что легко можно проверить на городских камерах).
"По животному по кличке Луна (которая рождена у меня на руках, выращена и воспитана мной лично) видно, что она ухожена и упитана. Да, произошел досадный случай, с животным все в порядке. Неравнодушные к этой ситуации могут прийти и убедиться что лошади проживают в прекрасных условиях, с полноценным и круглосуточным уходом и любовью", - отмечается в комментарии.
Комментарии конного клуба о ситуации, которая произошла (скриншот: facebook.com/Гаряча лінія міста Львова)
Владелица конюшни Валентина Банас в комментарии представителям СМИ подтвердила вышеизложенную информацию.
Значит, вероятно, окончательную точку в этой ситуации должны поставить городские власти Львова.
27 августа первый заместитель городского главы по вопросам экономического развития Львовского городского совета Андрей Москаленко сообщил, что власти проверяют всю информацию насчет случая с лошадью (в том числе - и видео с камер).
"Также пообщались с владелицей животных. Сегодня будет созвана специальная рабочая группа по этому случаю. Детали сообщим позже", - написал он на своей странице в Facebook.
Публикация Москаленко (скриншот: facebook.com/andriy.moskalenko)
Отреагировал на сложившуюся ситуацию и городской глава Львова Андрей Садовый.
"Друзья, я вижу все ваши отметки и комментарии по ситуации с лошадью. Не комментируем, потому что работаем над этим. Решение будет сегодня. И оно будет справедливым", - подчеркнул чиновник.
Пост Садового (скриншот: facebook.com/andriy.sadovyi)
Напомним, ранее мы рассказывали, когда и как могут наказывать владельцев лошадей, зарабатывающих на развлечениях в парках.
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