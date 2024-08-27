Во Львове разгорелся скандал из-за эксплуатации лошадей для развлечения туристов: что известно

Что случилось с лошадью во Львове

В понедельник, 26 августа, Кристина Машакевич (Kristina Maschakevych) опубликовала в группе "Гаряча лінія міста Львова" в Facebook видео, на котором лошади, "работающей" в карете, вроде бы становится плохо.

"Сегодня на проспекте Свободы я стала свидетелем ужасной ситуации: лошадь, работающая здесь ежедневно, отъехала прямо на своем рабочем месте. Фирманка, управляющая этой беднягой, попыталась привести ее в чувство, и уже через несколько минут лошадь снова была вынуждена везти очередных пассажиров в карете", - рассказала автор публикации.

Лошадь "упала" в центре города (скриншот: facebook.com/Гаряча лінія міста Львова)

Она также обратилась с вопросом к городскому совету: почему лошади все еще используются в центре города?

"Кроме того, что это негуманно, и эта проблема неоднократно поднималась зоозащитниками, стоит также обратить внимание на санитарный аспект - почему животные должны опорожняться в центре Львова? После последнего инцидента с "Каретным двором" казалось, что этот бизнес будет убран из центра. Однако, к сожалению, кони до сих пор на месте", - подчеркнула очевидец происшествия.

Фирманка пытается помочь животному (скриншот: facebook.com/Гаряча лінія міста Львова)

Кроме того, она отметила негуманность отношения к лошадям, которые "целый день находятся на солнце без воды, в среде, которая им совершенно не подходит".

"Они в стрессе, поддаются эксплуатации и получают ненадлежащее отношение. Я призываю к максимальному распространению этой ситуации и, наконец, к запрету такой конной аттракции на улицах Львова. Лошади должны жить на ранчо в лесу или на ипподроме, но не на городских улицах", - подытожила Машакевич.

Пост пользователя Kristina Maschakevych (скриншот: facebook.com/Гаряча лінія міста Львова)

Реакция социальных сетей

Пользователи социальных сетей частично поддержали позицию Машакевич:

"А еще считаем Львов европейским городом. А там это бы расценивалось как издевательство над животным - с наложением незаурядных штрафов"

"Просто люди - звери"

"Надо было вызвать полицию и писать заявление о жестоком обращении"

"Ибо они наверняка без воды еды. Жара бешеная. Потому что бабло косят"

"Конь выпивает за раз несколько ведер воды! Да и вообще, можно придумать кареты электровозы, а не лошадей замучить до смерти"

В то же время некоторые написали, что на самом деле все неоднозначно:

"Я часто вижу эти кареты в городе, и могу сказать, что лошади всегда выглядят ухоженными и здоровыми. На этом видео видно, что женщина сделала все возможное, чтобы помочь коню, и очень за него переживает. Инциденты случаются, но здесь явно видно, что лошадям предоставляют лучший уход"

"Ну, из того что видно, то лошадь тупо запуталась, и ее трудно поднять как ребенка и распутать шнуровки. Соответственно, приходилось распутывать таким образом коня..."

"На видео видно что конь не может встать, потому что его держит упряжь, а никто из кучи людей стоящих и смотревших не подошел помочь. Лошадь в сознании, с блестящей шерстью, упитанная и ничего ей не не хватает. Также сегодня гуляла в центре то они приехали только около 17 часов вечера, что отнюдь не в самую жару, и тем более целый день"

"Лошади в прекрасном состоянии, и видно, что за ними ухаживают. Все эти негативные комментарии - это лишь попытка раздуть конфликт там, где его нет. Животное упало по другой причине, а не от упущения или издевательства"

"Заморенные лошадки выглядят немного по-другому"

"В Каретном дворе любят своих лошадок. Можете посмотреть их Facebook. В Кракове, Вене кареты ездят по городу и никто не против"

Реакция конного клуба

В конном клубе "Каретний двір", которому принадлежит лошадь, на ситуацию отреагировали достаточно оперативно. Там отметили, что "произошел неприятный инцидент во время вечерней прогулки кареты".

"Одна из наших лошадей, Луна, случайно запуталась в упряжи. Чтобы ее освободить, пришлось расщепить упряжь, которую она прижала своей массой, что могло выглядеть тревожно на видео. Мы хотим заверить вас, что наши лошади получают лучший уход. Они выращены в любви на нашей конюшне и являются частью большой семьи. На видео вы можете увидеть, что лошади ухожены, чисты и сыты", - объяснили в клубе.

Там отметили также, что сейчас Львов обслуживает пять пар лошадей: Верба и Лакара, Халифа и Резеда, Луна и Эклер, Лаванда и Халва, Саванна и Стела.

"Они постоянно чередуются, чтобы каждая из них имела достаточно отдыха и внимания. Мы приглашаем всех посетить нашу конюшню, чтобы лично убедиться в том, что наши лошади ухожены с любовью и вниманием. Будем рады ответить на все ваши вопросы и поделиться больше информации о нашем хозяйстве", - добавили в комментарии.

Спустя некоторое время в клубе уточнили, что карета выехала в город в 18:00 (что легко можно проверить на городских камерах).

"По животному по кличке Луна (которая рождена у меня на руках, выращена и воспитана мной лично) видно, что она ухожена и упитана. Да, произошел досадный случай, с животным все в порядке. Неравнодушные к этой ситуации могут прийти и убедиться что лошади проживают в прекрасных условиях, с полноценным и круглосуточным уходом и любовью", - отмечается в комментарии.

Комментарии конного клуба о ситуации, которая произошла (скриншот: facebook.com/Гаряча лінія міста Львова)

Владелица конюшни Валентина Банас в комментарии представителям СМИ подтвердила вышеизложенную информацию.

Значит, вероятно, окончательную точку в этой ситуации должны поставить городские власти Львова.

Реакция властей

27 августа первый заместитель городского главы по вопросам экономического развития Львовского городского совета Андрей Москаленко сообщил, что власти проверяют всю информацию насчет случая с лошадью (в том числе - и видео с камер).

"Также пообщались с владелицей животных. Сегодня будет созвана специальная рабочая группа по этому случаю. Детали сообщим позже", - написал он на своей странице в Facebook.

Публикация Москаленко (скриншот: facebook.com/andriy.moskalenko)

Отреагировал на сложившуюся ситуацию и городской глава Львова Андрей Садовый.

"Друзья, я вижу все ваши отметки и комментарии по ситуации с лошадью. Не комментируем, потому что работаем над этим. Решение будет сегодня. И оно будет справедливым", - подчеркнул чиновник.

Пост Садового (скриншот: facebook.com/andriy.sadovyi)