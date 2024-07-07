Українців попередили про штраф за неправильний вигул собак: як уникнути

Нині все частіше на вулиці можна побачити людей, що гуляють з собаками. Від початку повномасштабного вторгнення багато сімей вирішили взяти собі чотирилапих улюбленців, однак варто пам'ятати, що домашні тварини це не лише емоційна підтримка, а й відповідальність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва .

Київські інспектори відділу зв'язків з громадськістю спільно з рятувальниками нагадали власникам собак про основні правила відпочинку з тваринами у громадських місцях.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" повідомила, що зробить подорожі з тваринами зручнішими. Детальніше про те, що саме зміниться та коли оновлення наберуть чинності, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Ми також повідомляли, що цього року українцям дозволили брати домашніх улюбленців до укриттів. Однак є кілька правил, які мають бути виконані в разі спільного перебування в укритті.

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