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У центрі Львова спалахнула пожежа, на місці багато рятувальників (відео)

23:05 08.06.2026 Пн
1 хв
Що відомо про пожежу в історичному центрі міста?
aimg Марія Науменко
Ілюстративне фото: рятувальники ліквідовують пожежу (t.me/dsns_telegram)

У центрі Львова ввечері 8 червня сталася пожежа. На місці працює велика кількість рятувальників та медиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки в Telegram.

За інформацією каналу "Типовий Львів", займання виникло позаду готелю "Галіція" поблизу Площі Ринок.

На оприлюднених у мережі кадрах видно роботу пожежно-рятувальних підрозділів.

Очевидці повідомляють, що до місця події прибули численні екіпажі ДСНС та карети швидкої допомоги.

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Нагадаємо, наприкінці квітня у Львові невідомий кинув дві пляшки із запалювальною сумішшю в Ісламський релігійно-культурний центр.

Пожежу вдалося загасити до прибуття рятувальників, а поліція відкрила кримінальне провадження.

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