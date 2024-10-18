У центрі Луганська вибухнуло авто, в якому могли бути окупанти (відео)

Робота партизанів в окупації

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях України активно діють українські партизани.

Зокрема, минулого року стало відомо, що партизани ліквідували у Луганську військові патрулі ворога.

При цьому у серпні в Донецьку партизанам вдалося знищити важливий логістичний вузол окупантів. Через нього ворог переправляв свою техніку.

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