У Луганську партизани ліквідували військові патрулі окупантів, - Атеш

У тимчасово окупованому Луганську представники українського підпілля та Сил спротиву ліквідували ворожі військові патрулі. Також партизани ведуть розвідку у підконтрольному російським загарбникам місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram канал партизанського руху "АТЕШ".

Українські підпільники зазначають, що представники угруповання "ЛНРівців" зі складу різних підрозділів окупаційних військ у Луганській області йдуть на співпрацю та переходять на бік України. Крім того, місцеве населення також допомагає партизанам та вступає до лав Сил спротиву.

Так, йдеться у публікації, партизанський рух веде у Луганську активну роботу.

"Наші агенти ведуть розвідку в окупованому місті. Також нам вдалося ліквідувати військові патрулі, що діють у Луганську. Деяких військових росіяни так і не знайшли. Військові з 2 АК ("ЛНР") та інших військових підрозділів вступають до наших лав, як і цивільне населення", - розповіли представники підпілля.

Також партизани додають, що луганчани, які проживають на тимчасово окупованій території, "усвідомили свої помилки та не хочуть бути причетними до "русского мира"".

Рух спротиву окупантам у Луганській області

На Луганщині на захоплених російськими окупантами територіях активно продовжують діяти українські Сили спротиву та партизани. Також місцеві жителі допомагають українським військовим виявляти важливі цілі для завдання ударів по ворожих об'єктах, живій силі та техніці.

Зазначимо також, що у регіоні партизани проводять диверсії. Так, нагадаємо, що у травні внаслідок вибуху в Луганську отримав поранення так званий "в.о. голови МВС" "ЛНРівців" Ігор Корнет. А перед цим у Луганській області підірвали залізничні колії, якими росіяни перевозили техніку.

Нещодавно в Центрі національного спротиву повідомляли, що на Луганщині окупанти посилили репресії, та намагаються знайти представників Сил спротиву та українського підпілля.