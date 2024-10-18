В центре Луганска взорвалось авто, в котором могли быть оккупанты (видео)

Работа партизан в оккупации

Напомним, на временно оккупированных территориях Украины активно действуют украинские партизаны.

В частности, в прошлом году стало известно, что партизаны ликвидировали в Луганске военные патрули врага.

При этом в августе в Донецке партизанам удалось уничтожить важный логистический узел оккупантов. Через него враг переправлял свою технику.

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