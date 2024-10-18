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В центре Луганска взорвалось авто, в котором могли быть оккупанты (видео)

Фото: в центре Луганска взорвалось авто, в котором могли быть оккупанты (скриншот)
Автор: Иван Носальский

В центре временно оккупированного Луганска сегодня, 18 октября, взорвалась машина. В результате этого мог быть ликвидирован российский майор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA в Telegram, спикера отряда "Юг" Украинской добровольческой армии Сергея Братчука в Telegram и Следком РФ в Telegram.

Как пишет ASTRA, в результате взрыва в центре Луганска были повреждены УАЗ и легковой автомобиль. 

 

В УАЗе, по неподтвержденным данным, могли находиться оккупанты. 

Следком РФ уже сообщил, что в результате взрыва "погиб мужчина и пострадала женщина".

 

В свою очередь Братчук заверяет, что в Луганске был ликвидирован российский майор Дмитрий Первуха, который являлся начальником штаба по службе войск и безопасности военной службы в/ч 53847. 

Работа партизан в оккупации

Напомним, на временно оккупированных территориях Украины активно действуют украинские партизаны.

В частности, в прошлом году стало известно, что партизаны ликвидировали в Луганске военные патрули врага.

При этом в августе в Донецке партизанам удалось уничтожить важный логистический узел оккупантов. Через него враг переправлял свою технику.

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