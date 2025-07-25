"Повзають у костюмах собак": командир ЗСУ розповів про штурми на Краматорському напрямку

На Краматорському напрямку російські штурмовики намагаються прориватися до позицій ЗСУ поодинці, на мотоциклах або навіть у костюмах собак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командира батальйону безпілотних систем 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Михайла Трача.

Трач розповів, що на Краматорському напрямку, в зоні відповідальності 30-ї бригади, ситуація стабільна.

За його словами, ворог не припиняє своїх спроб здійснити наступальні штурмові дії.

"В них просто немає іншого варіанту, як намагатися по двоє, по троє, на якомусь мотоциклі, велосипеді, самокаті чи там рачки просто повзти до наших позицій. Тому що, якщо вони їдуть на шкарабайці своїй, то це для них гарантована смерть. А так, звичайно, техніка ворога є", - розповів він.

Загалом, як зазначив Трач, ворожі штурмовики йдуть вперед бездумно. Командир батальйону зауважив, що складається враження, що на росіян не діє ні погода, ні сила тяжіння, чи взагалі фізичні чинники.

"Відстані вони проходять значні. І перепливають, і через болота лізуть, і просто повзуть, і одягають костюми собак, як собаки ходять по полю. Варіантів у них просто безліч. У них стоїть завдання - шлях тільки один. Вперед, до смерті, і більше вибору в нього ніякого немає", - зазначив командир.