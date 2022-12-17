У центрі Києві відкрили пішохідний міст, пошкоджений обстрілом у жовтні

У центрі Києві після ремонту відкрили пішохідно-велосипедний міст. Його пошкодили російські ракети під час атаки 10 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличко в Facebook.
"Відсьогодні можна знову гуляти нашим пішохідно-велосипедним мостом. Його відкрили після ремонтних робіт і оновлення", - зазначив міський голова.
Кличко зазначив, що комунальники замінили всі 18 пошкоджених підлогових склопакетів, а також 143 перильних скла. З них 57 були повністю зруйновані, 86 - пошкоджені внаслідок ракетної атаки у жовтні.
Також київські комунальники прибрали сніг з мосту та нанесли протиожеледні матеріали.
Фото: у Києві відкрили пішохідний міст, який пошкодили російська ракета (facebook.com/Vitaliy.Klychko)
Нагадаємо, вчора російські окупанти випустили по Києву 40 ракет, з них 37 збили сили ППО.
Внаслідок атаки у столиці пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, тому у місті діють екстрені відключення.
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