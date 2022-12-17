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У центрі Києві відкрили пішохідний міст, пошкоджений обстрілом у жовтні

Фото: у Києві відкрили пішохідний міст, який пошкодили російська ракета (facebook.com/Vitaliy.Klychko)
Автор: Наталія Юрченко

У центрі Києві після ремонту відкрили пішохідно-велосипедний міст. Його пошкодили російські ракети під час атаки 10 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличко в Facebook.

"Відсьогодні можна знову гуляти нашим пішохідно-велосипедним мостом. Його відкрили після ремонтних робіт і оновлення", - зазначив міський голова.

Кличко зазначив, що комунальники замінили всі 18 пошкоджених підлогових склопакетів, а також 143 перильних скла. З них 57 були повністю зруйновані, 86 - пошкоджені внаслідок ракетної атаки у жовтні.

Також київські комунальники прибрали сніг з мосту та нанесли протиожеледні матеріали.

Фото: у Києві відкрили пішохідний міст, який пошкодили російська ракета (facebook.com/Vitaliy.Klychko)

Нагадаємо, вчора російські окупанти випустили по Києву 40 ракет, з них 37 збили сили ППО.

Внаслідок атаки у столиці пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, тому у місті діють екстрені відключення.

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