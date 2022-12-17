В центре Киева открыли пешеходный мост, поврежденный обстрелом в октябре

"С сегодняшнего дня можно снова гулять по нашему пешеходно-велосипедному мосту. Его открыли после ремонтных работ и обновления", - отметил городской голова.

Кличко отметил, что коммунальщики заменили все 18 поврежденных напольных стеклопакетов, а также 143 перильных стекла. Из них 57 были полностью разрушены, 86 - повреждены в результате ракетной атаки в октябре.

Также киевские коммунальщики убрали снег с моста и нанесли противогололедные материалы.

Фото: в Киеве открыли пешеходный мост, который повредили российская ракета (facebook.com/Vitaliy.Klychko)

Напомним, вчера российские оккупанты выпустили по Киеву 40 ракет, из них 37 сбили силы ПВО.

В результате атаки в столице повреждены объекты критической инфраструктуры, поэтому в городе действуют экстренные отключения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.