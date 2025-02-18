У центрі Києві проведуть тестування системи сповіщення про хвилину мовчання

"Щоденно о 9:00 сповіщати про хвилину мовчання на Майдані Незалежності та вул. Хрещатик планується відзавтра", - йдеться у повідомленні.

Загальнонаціональна хвилина мовчання

Нагадаємо, що 16 березня 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ №143/2022 "Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України".

Цим указом було започатковано проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання о 9:00 ранку у всіх засобах масової інформації, незалежно від форми власності.

Метою цього заходу є вшанування пам'яті, відваги, самовідданості та сили духу воїнів, які загинули під час виконання бойових завдань для захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також мирних громадян, що стали жертвами збройної агресії Російської Федерації.

Згодом в Україні запропонували доповнити хвилину мовчання важливою молитвою.

Наприкінці січня 2025 року стало відомо, що в Києві розробили рекомендації щодо проведення хвилини мовчання, зокрема, щодо інформування населення у громадському транспорті.

Київська міська рада затвердила перелік заходів для організації щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання. Крім того, у КМДА пояснили, чи зупинятиметься столичний транспорт щоранку.