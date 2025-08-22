У центрі Києва завтра знову обмежать рух транспорту: в чому причина

У центрі Києві завтра, 23 серпня, знову діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Причина - проведення охоронних заходів за участю іноземних делегацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Управління державної охорони України.
"23 серпня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста", - йдеться в повідомленні.
Киян та гостей столиці просять врахувати цю інформацію під час переміщення.
В Управлінні нагадали, що відповідно до закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають на території нашої країни з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона Управлінням державної охорони України.
Нагадаємо, сьогодні, 22 серпня, тимчасово перекривали центр Києва для автомобілів. Обмеження діяли через проведення охоронних заходів за участю іноземних делегацій.
Також 21 серпня у Києві частково обмежили рух транспорту та пішоходів через ремонтні роботи.