В центре Киева завтра снова ограничат движение транспорта: в чем причина

В центре Киеве завтра, 23 августа, снова будут действовать временные ограничения дорожного движения. Причина - проведение охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Управления государственной охраны Украины.
"23 августа, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города", - говорится в сообщении.
Киевлян и гостей столицы просят учесть эту информацию при перемещении.
В Управлении напомнили, что согласно закону "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся на территории нашей страны с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана Управлением государственной охраны Украины.
Напомним, сегодня, 22 августа, временно перекрывали центр Киева для автомобилей. Ограничения действовали из-за проведения охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.
Также 21 августа в Киеве частично ограничили движение транспорта и пешеходов из-за ремонтных работ.