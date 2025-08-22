RU

Общество Образование Деньги Изменения

В центре Киева завтра снова ограничат движение транспорта: в чем причина

Фото: в центре Киева завтра ограничат движение транспорта (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В центре Киеве завтра, 23 августа, снова будут действовать временные ограничения дорожного движения. Причина - проведение охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Управления государственной охраны Украины.

"23 августа, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города", - говорится в сообщении.

Киевлян и гостей столицы просят учесть эту информацию при перемещении.

В Управлении напомнили, что согласно закону "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся на территории нашей страны с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана Управлением государственной охраны Украины.

 

Напомним, сегодня, 22 августа, временно перекрывали центр Киева для автомобилей. Ограничения действовали из-за проведения охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.

Также 21 августа в Киеве частично ограничили движение транспорта и пешеходов из-за ремонтных работ.

КиевАвтомобильное движение