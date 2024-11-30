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У центрі Києва завтра обмежать рух: в чому причина

Субота 30 листопада 2024 20:31
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У центрі Києва завтра обмежать рух: в чому причина Фото: центр Києва (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Завтра, 1 грудня, у Києві тимчасово обмежать дорожній рух. Зокрема, у центральній частині міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Управління державної охорони України.

"Шановні жителі та гості міста Києва! 1 грудня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста. Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення містом", - йдеться у повідомленні.

Також там нагадали, що відповідно до українського закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" а також положення, главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають на території нашої країни з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державної охорона Управлінням державної охорони України.

Крім того, військовослужбовці цього напрямку спільно з відповідними підрозділами Нацполіції "мають право тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів та пішоходів на вулицях і дорогах під час проїзду автомобільних транспортів глав іноземних держав, урядів, парламентів, керівників міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які перебувають в Україні з офіційним візитом".

Крім того, вони можуть не допускати громадян на окремі ділянки місцевості та об’єкти, вимагати від них залишатися на певних місцях або залишити їх.

Нагадаємо, що в Києві 28 липня теж обмежували рух транспорту в центральній частині міста, а саме вулицю Трьохсвятительську. Це було пов'язано з тим, що в столиці проводили заходи до 1033 річниці від дня Хрещення Русі-України.

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