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В центре Киева завтра ограничат движение: в чем причина

Суббота 30 ноября 2024 20:31
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В центре Киева завтра ограничат движение: в чем причина Фото: центр Киева (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Завтра, 1 декабря, в Киеве временно ограничат дорожное движение. В частности, в центральной части города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Управления государственной охраны Украины.

"Уважаемые жители и гости города Киева! 1 декабря, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города. Просим учесть указанную информацию при перемещении по городу", - говорится в сообщении.

Также там напомнили, что в соответствии с украинским законом "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" а также положения, главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся на территории нашей страны с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана Управлением государственной охраны Украины.

Кроме того, военнослужащие этого направления совместно с соответствующими подразделениями Нацполиции "имеют право временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах во время проезда автомобильных транспортов глав иностранных государств, правительств, парламентов, руководителей международных межправительственных организаций и иностранных делегаций, которые находятся в Украине с официальным визитом".

Кроме того, они могут не допускать граждан на отдельные участки местности и объекты, требовать от них оставаться на определенных местах или покинуть их.

Напомним, что в Киеве 28 июля тоже ограничивали движение транспорта в центральной части города, а именно улицу Трехсвятительскую. Это было связано с тем, что в столице проводили мероприятия к 1033 годовщине со дня Крещения Руси-Украины.

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