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В Киеве завтра снова перекроют центральные улицы: карта

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Киев, Вторник 27 июля 2021 20:37
В Киеве завтра снова перекроют центральные улицы: карта Фото: в Киеве завтра перекроют улицы (фото facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве завтра, 28 июля, снова ограничат движение транспорта в центральной части города. Правоохранители утром перекроют улицу Трехсвятительскую.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

В среду в столице будут проводиться мероприятия к 1033 годовщине со дня Крещения Руси-Украины. Поэтому правоохранители ограничат движение всех видов транспортных средств на улице Трехсвятительской и будут обеспечивать порядок и безопасность в районе проведения праздничных мероприятий.

"Призываем всех участников не нарушать правопорядок, не поддаваться на провокации и с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности", - заявили в полиции.

Патрульная полиция также опубликовала схему перекрытия:

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Киев ограничение движения перекрыто движение Крещение Руси
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