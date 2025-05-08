У центрі Києва відкрили новий наземний перехід через Хрещатик: чим він особливий

У Києві завершили облаштування безбар’єрного регульованого пішохідного переходу через вулицю Хрещатик. Він розташований праворуч від вулиці Прорізної, біля станції метро "Хрещатик", і відсьогодні ним вже можуть користуватися пішоходи.

Новий наземний перехід дублює підземний, що є особливо важливим для маломобільних груп населення.

Що зробили:

понизили бортовий камінь;

нанесли розмітку та встановили тактильну плитку;

замінили старе обладнання (світлофори, контролер);

встановили сенсорні кнопки виклику зеленого сигналу зі звуковим супроводом.



Новий наземний перехід на Хрещатику (фото: КМДА)

Світлофор працює "розумно"

Переходом керує адаптивний світлофор, який реагує на транспортні потоки завдяки детекторам. Це дозволяє зменшити затримки для машин і пішоходів. У міжпікові години перехід активується за допомогою сенсорних кнопок.



Новий наземний перехід на Хрещатику (фото: КМДА)

Проєкт реалізували фахівці КП "Центр організації дорожнього руху" спільно з ШЕУ Шевченківського району та КК "Київавтодор". У КМДА зазначають, що це частина системної роботи міста з підвищення доступності та безпеки дорожнього руху.