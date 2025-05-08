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У центрі Києва відкрили новий наземний перехід через Хрещатик: чим він особливий

Фото: Наземний перехід біля метро Хрещатик у Києві (КМДА)
Автор: Тетяна Веремєєва

У центрі Києва з’явився наземний перехід через Хрещатик. Він дублює підземний і доступний для людей з інвалідністю, батьків із візочками та старших людей.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

У Києві завершили облаштування безбар’єрного регульованого пішохідного переходу через вулицю Хрещатик. Він розташований праворуч від вулиці Прорізної, біля станції метро "Хрещатик", і відсьогодні ним вже можуть користуватися пішоходи.

Новий наземний перехід дублює підземний, що є особливо важливим для маломобільних груп населення.

Що зробили:

  • понизили бортовий камінь;
  • нанесли розмітку та встановили тактильну плитку;
  • замінили старе обладнання (світлофори, контролер);
  •  встановили сенсорні кнопки виклику зеленого сигналу зі звуковим супроводом.


Новий наземний перехід на Хрещатику (фото: КМДА)

Світлофор працює "розумно"

Переходом керує адаптивний світлофор, який реагує на транспортні потоки завдяки детекторам. Це дозволяє зменшити затримки для машин і пішоходів. У міжпікові години перехід активується за допомогою сенсорних кнопок.


Новий наземний перехід на Хрещатику (фото: КМДА)

Проєкт реалізували фахівці КП "Центр організації дорожнього руху" спільно з ШЕУ Шевченківського району та КК "Київавтодор". У КМДА зазначають, що це частина системної роботи міста з підвищення доступності та безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, у Києві до 19 травня частково обмежать рух на вулиці Богатирській через капремонт дороги. Транспорт пропускатимуть по одній смузі, об'їзд - через дорогу-дублер до Героїв Дніпра.

Також ми писали, що у Києві перекрили рух транспорту та пішоходів на ділянці проспекту Європейського Союзу - від проспекту Василя Порика до проспекту Свободи. Обмеження діятимуть рік - із 5 квітня 2025 року до 5 квітня 2026-го. Причина - будівництво нової частини Сирецько-Печерської лінії метро в напрямку Виноградаря та електродепо в Подільському районі.

На час робіт діятиме тимчасова схема руху, погоджена з патрульною поліцією. Також змінять маршрути автобусів і маршруток у цьому районі.

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КиївХрещатик