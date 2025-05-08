В центре Киева открыли новый наземный переход через Крещатик: чем он особенный

В Киеве завершили обустройство безбарьерного регулируемого пешеходного перехода через улицу Крещатик. Он расположен справа от улицы Прорезной, возле станции метро "Крещатик", и с сегодняшнего дня им уже могут пользоваться пешеходы.

Новый наземный переход дублирует подземный, что особенно важно для маломобильных групп населения.

Что было сделано:

понизили бортовой камень;

нанесли разметку и установили тактильную плитку;

заменили старое оборудование (светофоры, контроллер);

установили сенсорные кнопки вызова зеленого сигнала со звуковым сопровождением.



Новый наземный переход на Крещатике (фото: КГГА)

Светофор работает "умно"

Переходом управляет адаптивный светофор, который реагирует на транспортные потоки благодаря детекторам. Это позволяет уменьшить задержки для машин и пешеходов. В межпиковые часы переход активируется с помощью сенсорных кнопок.



Новый наземный переход на Крещатике (фото: КГГА)

Проект реализовали специалисты КП "Центр организации дорожного движения" совместно с ДЭУ Шевченковского района и КК "Киевавтодор". В КГГА отмечают, что это часть системной работы города по повышению доступности и безопасности дорожного движения.