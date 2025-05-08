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В центре Киева открыли новый наземный переход через Крещатик: чем он особенный

Фото: Наземный переход возле метро Крещатик в Киеве (КГГА)
Автор: Татьяна Веремеева

В центре Киева появился наземный переход через Крещатик. Он дублирует подземный и доступен для людей с инвалидностью, родителей с колясками и пожилых людей.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

В Киеве завершили обустройство безбарьерного регулируемого пешеходного перехода через улицу Крещатик. Он расположен справа от улицы Прорезной, возле станции метро "Крещатик", и с сегодняшнего дня им уже могут пользоваться пешеходы.

Новый наземный переход дублирует подземный, что особенно важно для маломобильных групп населения.

Что было сделано:

  • понизили бортовой камень;
  • нанесли разметку и установили тактильную плитку;
  • заменили старое оборудование (светофоры, контроллер);
  • установили сенсорные кнопки вызова зеленого сигнала со звуковым сопровождением.


Новый наземный переход на Крещатике (фото: КГГА)

Светофор работает "умно"

Переходом управляет адаптивный светофор, который реагирует на транспортные потоки благодаря детекторам. Это позволяет уменьшить задержки для машин и пешеходов. В межпиковые часы переход активируется с помощью сенсорных кнопок.


Новый наземный переход на Крещатике (фото: КГГА)

Проект реализовали специалисты КП "Центр организации дорожного движения" совместно с ДЭУ Шевченковского района и КК "Киевавтодор". В КГГА отмечают, что это часть системной работы города по повышению доступности и безопасности дорожного движения.

Напомним, в Киеве до 19 мая частично ограничат движение на улице Богатырской из-за капремонта дороги. Транспорт будут пропускать по одной полосе, объезд - через дорогу-дублер до Героев Днепра.

Также мы писали, что в Киеве перекрыли движение транспорта и пешеходов на участке проспекта Европейского Союза - от проспекта Василия Порика до проспекта Свободы. Ограничения будут действовать год - с 5 апреля 2025 года до 5 апреля 2026-го. Причина - строительство новой части Сырецко-Печерской линии метро в направлении Виноградаря и электродепо в Подольском районе.

На время работ будет действовать временная схема движения, согласованная с патрульной полицией. Также изменят маршруты автобусов и маршруток в этом районе.

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