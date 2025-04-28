Сьогодні у Києві частково перекриють вулицю Богатирську: як зміниться рух транспорту (схема)

У Києві частково обмежать рух на вулиці Богатирській. Обмеження триватимуть кілька тижнів.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дані КК "Київавтодор".

Із 28 квітня до 19 травня у Києві частково обмежать рух транспорту на вулиці Богатирській через капітальний ремонт дорожнього покриття. Обмеження діятимуть на ділянці від транспортної розв’язки на перетині вул. Богатирської та вул. Лугової до розв’язки на перетині вул. Богатирської і вул. Полярної.

Ремонтники розбиратимуть старе дорожнє покриття та влаштовуватимуть нові шари дорожнього одягу.

На час робіт рух транспорту на виїзд із міста буде здійснюватися однією смугою з протилежної сторони. Об’їхати ремонт можна буде дорогою-дублером, що з’єднує вул. Богатирську з вул. Героїв Дніпра.



Схема обмеження руху на вулиці Богатирській у Києві із 28 квітня до 19 травня (інфографіка: КК "Київавтодор")

У "Київавтодорі" перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв враховувати обмеження під час планування маршрутів.