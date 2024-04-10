У центрі Києва сталось пошкодження трубопроводу, без води кілька будинків

У Києві сталось пошкодження магістралі на перетині вулиць Січових Стрільців та Івана Драча. Внаслідок інциденту кілька будинків тимчасово лишилися без водопостачання, тривають ремонтні роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).
В адміністрації поінформували також, що було перекрито рух транспорту на цій ділянці дороги, і здійснюється об'їзд вулицею Обсерваторна.
У Києві на перетині вул. Січових Стрільців та Івана Драча пошкодження магістральної труби (карта: фото google.com/maps)
Зазначається, що було пошкоджено магістраль діаметром 250 мм.
"Аварійно-відновлювальна бригада "Київводоканалу" приступила до ремонту", - йдеться у заяві.
Як розповіли в КМДА, тимчасово без водопостачання залишається 4 житлові будинки:
В адміністрації додали, що автоцистерна з питною водою розташована на вулиці Січових Стрільців, 35.
На перетині вул. Січових Стрільців та Івана Драча у столиці сталося пошкодження магістральної труби (фото: t.me/KyivCityOfficial)
Нагадаємо, перед тим у столиці 26 березня на лівому березі сталося пошкодження водогону, внаслідок чого на проїжджу частину вулиці розлилася вода.
Також повідомлялося, що раніше, 13 березня, у Києві стався прорив труби, через що було ускладнено рух по вулиці Гната Хоткевича.
Вранці 8 лютого сталася аварія на водопровідній мережі на проспекті Академіка Глушкова.
А минулого року у Києві автомобілі провалилися під асфальт через надзвичайну подію з водною магістраллю.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.