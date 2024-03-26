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У Києві прорвало водопровід, у жителів можливі перебої з водою (відео)

Київ, Вівторок 26 березня 2024 23:39
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У Києві прорвало водопровід, у жителів можливі перебої з водою (відео) Фото: у Києві стався прорив водопроводу (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Валерій Савицький

У Києві на лівому березі сталося пошкодження водогону, внаслідок чого на проїжджу частину вулиці розлилася вода. Фахівці вже працюють над ліквідацією аварії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"На бульварі Верховної Ради, 7-А сталося пошкодження водопровідної магістралі діаметром 600 мм. Фахівці "Київводоканалу" вже працюють на місці", - йдеться у повідомленні.

У КМВА додали, що витік води стався на проїжджу частину бульвару. Можливе пониження тиску в водопровідній мережі для споживачів лівого берега.

Водопровідні аварії Києва

13 березня у Києві стався прорив труби, через що було ускладнено рух по вулиці Гната Хоткевича.

Вранці 8 лютого сталася аварія на водопровідній мережі на проспекті Академіка Глушкова.

А минулого року у Києві автомобілі провалилися під асфальт через надзвичайну подію з водною магістраллю.

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