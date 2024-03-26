У Києві прорвало водопровід, у жителів можливі перебої з водою (відео)

У Києві на лівому березі сталося пошкодження водогону, внаслідок чого на проїжджу частину вулиці розлилася вода. Фахівці вже працюють над ліквідацією аварії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"На бульварі Верховної Ради, 7-А сталося пошкодження водопровідної магістралі діаметром 600 мм. Фахівці "Київводоканалу" вже працюють на місці", - йдеться у повідомленні. У КМВА додали, що витік води стався на проїжджу частину бульвару. Можливе пониження тиску в водопровідній мережі для споживачів лівого берега.