У Києві прорвало водопровід, у жителів можливі перебої з водою (відео)
У Києві на лівому березі сталося пошкодження водогону, внаслідок чого на проїжджу частину вулиці розлилася вода. Фахівці вже працюють над ліквідацією аварії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).
"На бульварі Верховної Ради, 7-А сталося пошкодження водопровідної магістралі діаметром 600 мм. Фахівці "Київводоканалу" вже працюють на місці", - йдеться у повідомленні.
У КМВА додали, що витік води стався на проїжджу частину бульвару. Можливе пониження тиску в водопровідній мережі для споживачів лівого берега.
Водопровідні аварії Києва
13 березня у Києві стався прорив труби, через що було ускладнено рух по вулиці Гната Хоткевича.
Вранці 8 лютого сталася аварія на водопровідній мережі на проспекті Академіка Глушкова.
А минулого року у Києві автомобілі провалилися під асфальт через надзвичайну подію з водною магістраллю.
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