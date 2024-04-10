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У центрі Києва сталось пошкодження трубопроводу, без води кілька будинків

Київ, Середа 10 квітня 2024 23:27
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У центрі Києва сталось пошкодження трубопроводу, без води кілька будинків Фото: у Києві сталось пошкодження трубопроводу (t.me/KyivCityOfficial)
Автор: Володимир Костирін

У Києві сталось пошкодження магістралі на перетині вулиць Січових Стрільців та Івана Драча. Внаслідок інциденту кілька будинків тимчасово лишилися без водопостачання, тривають ремонтні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

В адміністрації поінформували також, що було перекрито рух транспорту на цій ділянці дороги, і здійснюється об'їзд вулицею Обсерваторна.

У центрі Києва сталось пошкодження трубопроводу, без води кілька будинків

У Києві на перетині вул. Січових Стрільців та Івана Драча пошкодження магістральної труби (карта: фото google.com/maps)

Зазначається, що було пошкоджено магістраль діаметром 250 мм.

"Аварійно-відновлювальна бригада "Київводоканалу" приступила до ремонту", - йдеться у заяві.

Де саме немає води

Як розповіли в КМДА, тимчасово без водопостачання залишається 4 житлові будинки:

  • вул. Січових Стрільців, 31(5 пов., 1 під.), 33-Б (5 пов., 1 під.), 35(5 пов., 3 під.), 37(Сільпо);
  • вул. Івана Драча, 1(5 пов., 1 під.).

В адміністрації додали, що автоцистерна з питною водою розташована на вулиці Січових Стрільців, 35.

У центрі Києва сталось пошкодження трубопроводу, без води кілька будинків

На перетині вул. Січових Стрільців та Івана Драча у столиці сталося пошкодження магістральної труби (фото: t.me/KyivCityOfficial)

Водопровідні аварії Києва

Нагадаємо, перед тим у столиці 26 березня на лівому березі сталося пошкодження водогону, внаслідок чого на проїжджу частину вулиці розлилася вода.

Також повідомлялося, що раніше, 13 березня, у Києві стався прорив труби, через що було ускладнено рух по вулиці Гната Хоткевича.

Вранці 8 лютого сталася аварія на водопровідній мережі на проспекті Академіка Глушкова.

А минулого року у Києві автомобілі провалилися під асфальт через надзвичайну подію з водною магістраллю.

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