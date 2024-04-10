В центре Киева произошло повреждение трубопровода, без воды несколько домов
В Киеве произошло повреждение магистрали на пересечении улиц Сечевых Стрельцов и Ивана Драча. В результате инцидента несколько домов временно остались без водоснабжения, ведутся ремонтные работы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).
В администрации проинформировали также, что было перекрыто движение транспорта на этом участке дороги и осуществляется объезд по улице Обсерваторная.
В Киеве на пересечении ул. Сечевых Стрельцов и Ивана Драча повреждение магистральной трубы (карта: фото google.com/maps)
Отмечается, что была повреждена магистраль диаметром 250 мм.
"Аварийно-восстановительная бригада "Киевводоканала" приступила к ремонту", - говорится в заявлении.
Где именно нет воды
Как рассказали в КГГА, временно без водоснабжения остается 4 жилых дома:
- ул. Сечевых Стрельцов, 31(5 эт., 1 под.), 33-Б (5 эт., 1 под.), 35(5 эт., 3 под.), 37(Сильпо);
- ул. Ивана Драча, 1(5 эт., 1 под.).
В администрации добавили, что автоцистерна с питьевой водой расположена на улице Сечевых Стрельцов, 35.
На пересечении ул. Сечевых Стрельцов и Ивана Драча в столице произошло повреждение магистральной трубы (фото: t.me/KyivCityOfficial)
Водопроводные аварии Киева
Напомним, перед тем в столице 26 марта на левом берегу произошло повреждение водопровода, в результате чего на проезжую часть улицы разлилась вода.
Также сообщалось, что ранее, 13 марта, в Киеве произошел прорыв трубы, из-за чего было затруднено движение по улице Игната Хоткевича.
Утром 8 февраля произошла авария на водопроводной сети по проспекту Академика Глушкова.
А в прошлом году в Киеве автомобили провалились под асфальт из-за чрезвычайного происшествия с водной магистралью.
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