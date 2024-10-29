У центрі Києва прорвало водопровід: куди зараз краще не їхати

Нагадаємо, раніше ми розповідали про часткове обмеження руху транспорту Північним мостом столиці. Тоді йшлося про проведення ремонтних робіт проїжджої частини (першої та другої смуг).

У "Київавтодорі" пояснювали: згідно з результатами спеціального обстеження, Північний міст не визнано аварійним, тому всі необхідні роботи проводитимуться за попередньо розробленим і затвердженим проектом.

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