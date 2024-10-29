В центре Киева прорвало водопровод: куда сейчас лучше не ехать

Во вторник, 29 октября, на одном из перекрестков в центре Киева произошел прорыв водопровода. Движение транспорта затруднено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева в Telegram.
Согласно информации правоохранителей, прорыв водопровода произошел на перекрестке столичных улиц:
Как выглядит место происшествия (фото: t.me/kyivpatrol)
"Вниманию участников дорожного движения. В связи с прорывом водопровода на перекрестке улиц Деловой и Большой Васильковской, движение транспорта усложнено. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки", - говорится в сообщении патрульной полиции столицы.
Пост правоохранителей (скриншот: t.me/kyivpatrol)
Напомним, ранее мы рассказывали о частичном ограничении движения транспорта по Северному мосту столицы. Тогда речь шла о проведении ремонтных работ проезжей части (первой и второй полос).
В "Киевавтодоре" объясняли: согласно результатам специального обследования, Северный мост не признан аварийным, поэтому все необходимые работы будут проводиться по предварительно разработанному и утвержденному проекту.
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