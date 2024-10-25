У Києві обмежують рух на одному з мостів: коли й куди водіям краще не їхати

У Києві з 26 до 28 жовтня обмежать рух транспорту на мосту Метро.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Крім того, для зручності водіїв, було оприлюднено відповідну схему.

"Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту", - додали у міській державній адміністрації.

Уточнюється, що такі зміни пов'язані з ремонтом асфальтобетонного покриття мосту.

Так, рух транспорту першою смугою мосту Метро обмежать в напрямку з лівого на правий берег столиці:

У КМДА розповіли, що про обмеження руху попереджає КК "Київавтодор".

Нагадаємо, раніше ми розповідали про часткове обмеження руху транспорту Північним мостом столиці. Тоді також йшлося про проведення ремонтних робіт проїжджої частини (першої та другої смуг).

У "Київавтодорі" пояснювали: згідно з результатами спеціального обстеження, Північний міст не визнано аварійним, тому всі необхідні роботи проводитимуться за попередньо розробленим і затвердженим проектом.

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