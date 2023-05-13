UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У центрі Києва пролунав вибух, виникла пожежа

Фото: у Печерському районі Києва пролунав вибух і виникла пожежа (facebook.com/MNS_GOV_UA)
Автор: Константин Широкун

У Печерському районі Києва сьогодні вночі, 13 травня, пролунав сильний вибух, після якого виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

На території Олександрівської лікарні стався спалах у автомобілі швидкої медичної допомоги. Під час ліквідації пожежі було виявлено труп жінки (орієнтовно віком 92 років).

Також було виявлено жінку (орієнтовно 60 років) з опіками 1-2 ступеня. За повідомленням КМВА, рятувальники пожежу ліквідували.

Нагадаємо, нещодавно у Києві знайшли мінометні снаряди часів Другої світової війни.

Також раніше ми писали, що піротехніки ДСНС ліквідували 163 артилерійські снаряди часів Другої світової війни у Вінницькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПожежа