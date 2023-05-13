У центрі Києва пролунав вибух, виникла пожежа

У Печерському районі Києва сьогодні вночі, 13 травня, пролунав сильний вибух, після якого виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

На території Олександрівської лікарні стався спалах у автомобілі швидкої медичної допомоги. Під час ліквідації пожежі було виявлено труп жінки (орієнтовно віком 92 років).

Також було виявлено жінку (орієнтовно 60 років) з опіками 1-2 ступеня. За повідомленням КМВА, рятувальники пожежу ліквідували.