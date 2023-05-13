У центрі Києва пролунав вибух, виникла пожежа

У Печерському районі Києва сьогодні вночі, 13 травня, пролунав сильний вибух, після якого виникла пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.
На території Олександрівської лікарні стався спалах у автомобілі швидкої медичної допомоги. Під час ліквідації пожежі було виявлено труп жінки (орієнтовно віком 92 років).
Нагадаємо, нещодавно у Києві знайшли мінометні снаряди часів Другої світової війни.
Також раніше ми писали, що піротехніки ДСНС ліквідували 163 артилерійські снаряди часів Другої світової війни у Вінницькій області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.