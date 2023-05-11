У Києві знайшли мінометні снаряди часів Другої світової війни, їх знищили сапери
У Голосіївському районі Києва чоловік знайшов мінометні снаряди часів Другої світової війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Патрульної поліції Києва.
Як повідомляється, чоловік натрапив у своєму городі на три предмети, ззовні схожі на бойові снаряди. Він відразу викликав патрульних.
Прибувши за адресою, правоохоронці огородили місце події та повідомили ДСНС.
Вибухотехники підтвердили, що це - мінометні снаряди часів Другої світової війни. Обстеживши територію, фахівці виявили ще 12 таких мін. Сапери вилучили знахідки та знищили їх на підривному майданчику.
"Ще багато небезпечного, з минулого сторіччя, роками лежить у нашій землі. До цього додаються сучасні смертоносні знаряддя, які використовує проти нас окупант", - наголосили в поліції.
Якщо ви виявили небезпечний предмет:
- у жодному разі не торкайтеся знахідок власноруч і не дозволяйте це робити іншим;
- не переміщуйте вибухонебезпечні предмети, не намагайтеся розібрати їх, заносити у приміщення, закопувати у землю, кидати у водойми тощо;
- відійдіть від підозрілого предмета якомога далі;
- позначте місце знахідки;
- негайно повідомте про небезпечну знахідку підрозділи ДСНС - 101 або поліції - 102;
- дочекайтеся приїзду фахівців зі знешкодження вибухонебезпечних предметів і вкажіть місце розташування підозрілої знахідки.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в Одеській області знайшли боєприпаси часів Другої світової війни.
Також раніше ми писали, що піротехніки ДСНС ліквідували 163 артилерійські снаряди часів Другої світової війни у Вінницькій області.
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