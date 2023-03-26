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Піротехніки ліквідували 163 боєприпаси часів Другої світової війни у Вінницькій області

Новость на русском →
Неділя 26 березня 2023 11:23
Піротехніки ліквідували 163 боєприпаси часів Другої світової війни у Вінницькій області Фото: піротехніки ліквідували 163 боєприпаси часів Другої світової війни у Вінницькій області (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Піротехніки ДСНС ліквідували 163 артилерійські снаряди часів Другої світової війни у Вінницькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.

"162 артилерійські снаряди калібром 76 мм часів Другої світової війни ліквідували піротехніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Вінницькій області", - сказано у повідомленні.

Ще один 76-міліметровий артснаряд виявили на території залізничного вокзалу в Козятині Хмільницького району.

Нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року вибухотехніки знешкодили 400 тисяч снарядів росіян.

РБК-Україна повідомляло, що нещодавно у Бучанському районі знайшли ящик із російськими боєприпасами. Там знаходилось 75 мінометних мін типу М-6.

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