Піротехніки ліквідували 163 боєприпаси часів Другої світової війни у Вінницькій області
Піротехніки ДСНС ліквідували 163 артилерійські снаряди часів Другої світової війни у Вінницькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.
"162 артилерійські снаряди калібром 76 мм часів Другої світової війни ліквідували піротехніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Вінницькій області", - сказано у повідомленні.
Ще один 76-міліметровий артснаряд виявили на території залізничного вокзалу в Козятині Хмільницького району.
Нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року вибухотехніки знешкодили 400 тисяч снарядів росіян.
РБК-Україна повідомляло, що нещодавно у Бучанському районі знайшли ящик із російськими боєприпасами. Там знаходилось 75 мінометних мін типу М-6.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.