В центре Киева прозвучал взрыв, возник пожар

В Печерском районе Киева сегодня ночью, 13 мая прозвучал сильный взрыв, после которого возник пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.
На территории Александровской больницы произошло возгорание в автомобиле скорой медицинской помощи. Во время ликвидации пожара был обнаружен труп женщины (ориентировочно возрастом 92 года).
Ранее сообщалось, что киевлянин обнаружил в своем огороде упавшую и неразорвавшуюся российскую крылатую ракету Х-55.
Напомним, недавно в Киеве обнаружили минометные снаряды времен Второй мировой войны.
Также ранее мы писали, что пиротехники ГСЧС ликвидировали 163 артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны в Винницкой области.
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