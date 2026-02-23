UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

У центрі Києва перекриють дороги і закриють метро: що зміниться 24 лютого

Фото: у центрі Києва перекриють дороги і закриють метро (Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У вівторок, 24 лютого, у Києві запровадять тимчасові обмеження дорожнього руху через проведення охоронних заходів за участю іноземних делегацій.

У центрі столиці тимчасово перекриють рух

За даними УДО, обмеження пов’язані з проведенням державних заходів за участю іноземних гостей. Відповідно до законодавства, главам іноземних держав, урядів і міжнародних організацій під час офіційних візитів забезпечується державна охорона.

Обмеження діятимуть у центральній частині міста протягом дня.

Станція метро "Майдан Незалежності" тимчасово закриється

У КМДА повідомили, що з початку руху і орієнтовно до 11:00 станція метро "Майдан Незалежності" не працюватиме на вхід і вихід для пасажирів.

Водночас пересадковий вузол "Майдан Незалежності"-"Хрещатик" працюватиме у звичному режимі.

Які маршрути громадського транспорту змінять

Через заходи частина наземного транспорту курсуватиме зі змінами:

  • автобус №6ТР - від Мінського масиву до Повітрофлотського шляхопроводу (№6АР);
  • автобус №62 - від Ботанічного саду до залізничного вокзалу "Центральний" (№62А);
  • автобуси №110 та №111 - змінять маршрут через Поділ, курсуватимуть під номерами 110А та 111А;
  • автобус №114 - також курсуватиме зміненим маршрутом (№114А).

Тимчасові зміни пов’язані з відзначенням на державному рівні четвертої річниці початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

 

 Фото: у Києві зміять рух транспорту 24 лютого (kyivcity.gov.ua)

Раніше ми писали про те, що Рада Безпеки ООН проведе 24 лютого засідання до четвертої річниці повномасштабної вторгнення РФ в Україну. На зустрічі планують обговорювати наслідки війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
МетроКиївКМДА