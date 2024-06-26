У центрі Києва немає води за декількома адресами: у чому причина

Не перший випадок

Аварія на трубопроводі у Києві сталася і 11 травня. Декілька вулиць у центральних районах столиці залишилися без води.

Крім того, у березні в Києві на лівому березі сталося пошкодження водопроводу, внаслідок чого на проїжджу частину вулиці розлилася вода. Фахівці вже працюють над ліквідацією аварії.

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