UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У центрі Києва немає води за декількома адресами: у чому причина

Фото: у центрі Києва сталася аварія на водопроводі 26 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В центрі Києва сталася аварія на водопроводі. За деякими адресами наразі відсутнє водопостачання, також обмеженний рух транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Через пошкодження водопроводу на вул. Кропивницького рух транспорту обмежений. Аварійно-відновлювальна бригада вже працює на місці", - йдеться у повідомленні.

Де немає води

Тимчасово відсутнє водопостачання у Печерському районі за адресами:

  • вул. Кропивницького, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; 
  • вул. Крутий узвіз, 6/2; 
  • вул. Шовковична, 48.

Для споживачів направлено автоцистерну з питною водою на вул. Кропивницького, 10.

Не перший випадок

Аварія на трубопроводі у Києві сталася і 11 травня. Декілька вулиць у центральних районах столиці залишилися без води.

Крім того, у березні в Києві на лівому березі сталося пошкодження водопроводу, внаслідок чого на проїжджу частину вулиці розлилася вода. Фахівці вже працюють над ліквідацією аварії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївАварія