В центре Киева нет воды по нескольким адресам: в чем причина

Не первый случай

Авария на трубопроводе в Киеве произошла и 11 мая. Несколько улиц в центральных районах столицы остались без воды.

Кроме того, в марте в Киеве на левом берегу произошло повреждение водопровода, в результате чего на проезжую часть улицы разлилась вода. Специалисты уже работают над ликвидацией аварии.

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