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В центре Киева нет воды по нескольким адресам: в чем причина

Фото: в центре Киева произошла авария на водопроводе 26 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В центре Киева произошла авария на водопроводе. По некоторым адресам отсутствует водоснабжение, также ограничено движение транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"Из-за повреждения водопровода на ул. Кропивницкого движение транспорта ограничено. Аварийно-восстановительная бригада уже работает на месте", - говорится в сообщении.

Где нет воды

Временно отсутствует водоснабжение в Печерском районе по адресам:

  • ул. Кропивницкого, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;
  • ул. Крутой спуск, 6/2;
  • ул. Шелковичная, 48.

Для потребителей направлена ​​автоцистерна с питьевой водой на ул. Кропивницкого, 10.

Не первый случай

Авария на трубопроводе в Киеве произошла и 11 мая. Несколько улиц в центральных районах столицы остались без воды.

Кроме того, в марте в Киеве на левом берегу произошло повреждение водопровода, в результате чего на проезжую часть улицы разлилась вода. Специалисты уже работают над ликвидацией аварии.

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КиевАвария