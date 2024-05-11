У Києві сталася аварія на трубопроводі: декілька вулиць в центрі без води
Аварія на трубопроводі у Києві сталася у суботу, 11 травня. Декілька вулиць у центральних районах столиці залишилися без води.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію у Telegram.
Сталось пошкодження водопровідної магістралі діаметром 500 мм на вулиці Костянтинівська, 68.
Тимчасово без води залишилися вулиці Межигірська, Спаська, Юрківська, Костянтинівська.
Фахівці "Київводоканалу" працюють над усуненням аварійної ситуації. У КМДА не уточнили, коли завершаться ремонтні роботи.
скриншот google.com/maps
Нагадаємо, раніше у Києві прорвало трубу на лівому березі. Внаслідок аварії була затоплена парковка.
Також у столиці раніше частково затопило проспект у Голосіївському районі через прорив труби.
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