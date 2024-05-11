У Києві сталася аварія на трубопроводі: декілька вулиць в центрі без води

Аварія на трубопроводі у Києві сталася у суботу, 11 травня. Декілька вулиць у центральних районах столиці залишилися без води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію у Telegram.

Фахівці "Київводоканалу" працюють над усуненням аварійної ситуації. У КМДА не уточнили, коли завершаться ремонтні роботи.

Нагадаємо, раніше у Києві прорвало трубу на лівому березі. Внаслідок аварії була затоплена парковка.

Також у столиці раніше частково затопило проспект у Голосіївському районі через прорив труби.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.