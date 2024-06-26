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У центрі Києва немає води за декількома адресами: у чому причина

Київ, Середа 26 червня 2024 09:35
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У центрі Києва немає води за декількома адресами: у чому причина Фото: у центрі Києва сталася аварія на водопроводі 26 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В центрі Києва сталася аварія на водопроводі. За деякими адресами наразі відсутнє водопостачання, також обмеженний рух транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Через пошкодження водопроводу на вул. Кропивницького рух транспорту обмежений. Аварійно-відновлювальна бригада вже працює на місці", - йдеться у повідомленні.

Де немає води

Тимчасово відсутнє водопостачання у Печерському районі за адресами:

  • вул. Кропивницького, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;
  • вул. Крутий узвіз, 6/2;
  • вул. Шовковична, 48.

Для споживачів направлено автоцистерну з питною водою на вул. Кропивницького, 10.

Не перший випадок

Аварія на трубопроводі у Києві сталася і 11 травня. Декілька вулиць у центральних районах столиці залишилися без води.

Крім того, у березні в Києві на лівому березі сталося пошкодження водопроводу, внаслідок чого на проїжджу частину вулиці розлилася вода. Фахівці вже працюють над ліквідацією аварії.

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