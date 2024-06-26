В центре Киева нет воды по нескольким адресам: в чем причина

В центре Киева произошла авария на водопроводе. По некоторым адресам отсутствует водоснабжение, также ограничено движение транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

Для потребителей направлена ​​автоцистерна с питьевой водой на ул. Кропивницкого, 10.

"Из-за повреждения водопровода на ул. Кропивницкого движение транспорта ограничено. Аварийно-восстановительная бригада уже работает на месте", - говорится в сообщении.

Не первый случай

Авария на трубопроводе в Киеве произошла и 11 мая. Несколько улиц в центральных районах столицы остались без воды.

Кроме того, в марте в Киеве на левом берегу произошло повреждение водопровода, в результате чего на проезжую часть улицы разлилась вода. Специалисты уже работают над ликвидацией аварии.

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