Суспільство Освіта Гроші Зміни

Нова станція метро з ліфтами: кияни просять розморозити відомий довгобуд

08:00 05.03.2026 Чт
3 хв
aimg Василина Копитко
Ця станція стоїть недобудована з середини 90-х (фото: Getty Images)

На сайті Київради з'явилася петиція з вимогою нарешті завершити будівництво станції метро "Львівська брама". Автор звернення пропонує використати нестандартне технічне рішення, щоб здешевити проект та пришвидшити його запуск.

Головне:

  • Дата реєстрації: 3 березня 2026 року.
  • Ключова ідея: Заміна ескалаторів на 4 швидкісні пасажирські ліфти.
  • Статус станції: Основні конструкції зведені, об'єкт законсервований понад 30 років.
  • Необхідна кількість голосів: Для розгляду міською владою потрібно зібрати 6 000 підписів.

У чому суть пропозиції

"Львівська брама" розташована на Львіській площі, будівництво заморозили ще в середині 90-х. Автор петиції Дмитро Ревтюх закликає міську владу відкрити заморожену станцію.

Замість традиційних ескалаторів на станції глибокого закладення пропонують встановити групу з чотирьох ліфтів великої місткості (до 30 осіб кожен). На думку автора, це дозволить:

  • суттєво зменшити витрати на монтаж та обслуговування;
  • забезпечити повну безбар’єрність для маломобільних груп населення;
  • скоротити терміни введення станції в експлуатацію.

Щоб петицію розглянула міська рада, та повинна набрати 6 тисяч голосів протягом 2 місяців (скриншот)

Що вимагають від міста

Окрім розгляду "ліфтової схеми", активісти просять провести актуальну технічну експертизу стану конструкцій, які стоять законсервованими з 90-х років.

Також у петиції йдеться про необхідність оприлюднити чіткий план робіт та знайти фінансування в бюджеті або через міжнародні гранти.

Що відомо про "Львівську браму" та чому вона досі закрита

Будівництво станції на "зеленій" гілці метро розпочалося ще у 1991 році, проте за п'ять років роботи повністю зупинилися. Попри те, що підземна частина - платформи та центральний зал - практично готові, станція залишається "привидом" через відсутність виходу на поверхню.

Головною перепоною за ці десятиліття стала відсутність єдиного плану реконструкції Львівської площі та хронічний брак фінансування.

Центральний зал станції "Львівська брама" (фото: Вікіпедія)

Такий вигляд повинна була мати станція "Львівська брама", згідно проекту 1990-х років (фото: Вікіпедія)

Останню спробу "реанімувати" проект місто зробило у лютому 2022 року, оголосивши тендер на проектування добудови вартістю понад 73 млн грн. Однак через повномасштабне вторгнення торги скасували, а обіцяне відкриття у 2025 році залишається лише декларацією.

Інші петиції щодо зміни Києва

У Києві створили петицію для перейменування станції метро "Почайна" на "Бандерівську". Нагадаємо, що до 2018 року вона називалась "Петрівка", однак її назву змінили під час декомунізації.

Окрім того, у Києві пропонують на Майдані Незалежності створити Меморіал Героїв Небесної сотні та звести Стіну Пам'яті полеглих захисників. Відповідно петицію зареєстрували на початку лютого.

