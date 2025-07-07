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У центрі Києва чоловік демонстрував нацистський прапор: поліція відкрила справу

Фото: У Києві розслідують появу нацистського прапора на вулиці (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У Києві чоловік розгорнув нацистський прапор. Поліція відкрила справу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

У Києві поліція розпочала кримінальне провадження через публічну демонстрацію нацистської символіки на Печерську.

На одному з опублікованих у мережі фото чоловік на вулиці тримає прапор зі свастикою.

Як повідомили в поліції, за фактом події розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України - виготовлення та поширення нацистської або комуністичної символіки, а також пропаганда тоталітарних режимів.

Наразі правоохоронці встановлюють особу чоловіка та обставини інциденту.

Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі з можливістю конфіскації майна.

Нагадаємо, ми розповідали, як у Києві водій напав на поліцейського.

Читайте також, як у Кривому Розі чоловік із ножем проник на військовий об'єкт.

Раніше РБК-Україна писало, що Одесі на Куликовому полі невідомий чоловік з ножем напав на працівників поліції. Відомо про чотирьох поранених.

Також правоохоронці заарештували ділків, які продавали трофейні кулемети і вибухівку в декількох областях України.

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