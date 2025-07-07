У центрі Києва чоловік демонстрував нацистський прапор: поліція відкрила справу

У Києві поліція розпочала кримінальне провадження через публічну демонстрацію нацистської символіки на Печерську.

На одному з опублікованих у мережі фото чоловік на вулиці тримає прапор зі свастикою.

Як повідомили в поліції, за фактом події розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України - виготовлення та поширення нацистської або комуністичної символіки, а також пропаганда тоталітарних режимів.

Наразі правоохоронці встановлюють особу чоловіка та обставини інциденту.

Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі з можливістю конфіскації майна.