У Кривому Розі чоловік із ножем проник на військовий об'єкт: деталі конфлікту за участю ТЦК

У Кривому Розі чоловік із ножем проник на територію ТЦК міста. Таким чином він реагував на затримання поліцією його сина, якого доправили до військкомату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Дніпропетровського обласного ТЦК та СП.

У соціальних мережах поширюється відео, на якому видно чоловіка з ножем у руках. Він перелазить паркан та проникає на територію режимного військового об'єкту.

"В умовах дії правового режиму воєнного стану, громадянин проникнув з ножем на територію режимного військового об'єкта, погрожував зброєю військовослужбовцям Збройних сил України, грубо перешкоджав заходам мобілізації, створив загрозу для громадського порядку, за що був затриманий військовослужбовцями РТЦК та СП. На місце події викликано слідчо-оперативну групу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у ТЦК, причиною такої емоційної реакції чоловіка стало затримання представниками Національної поліції та доставка до РТЦК та СП його сина. Який, як повідомляється, неодноразово порушував норми законодавства щодо мобілізації.

Наразі стосовно чоловіка порушено кримінальну справу за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. За хуліганство із застосуванням холодної зброї йому передбачається до 7 років позбавлення волі.