В центре Киева мужчина демонстрировал нацистский флаг: полиция открыла дело

В Киеве полиция начала уголовное производство из-за публичной демонстрации нацистской символики на Печерске.

На одном из опубликованных в сети фото мужчина на улице держит флаг со свастикой.

Как сообщили в полиции, по факту происшествия начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины - изготовление и распространение нацистской или коммунистической символики, а также пропаганда тоталитарных режимов.

Сейчас правоохранители устанавливают личность мужчины и обстоятельства инцидента.

Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы с возможностью конфискации имущества.