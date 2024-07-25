СБУ затримали ділків, які продавали трофейні кулемети і вибухівку в трьох областях

СБУ затримала ділків, які продавали криміналітету трофейні кулемети та вибухівку. Вони "працювали" одразу в трьох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Служба безпеки разом із Національною поліцією запобігла незаконному продажу зброї та боєприпасів у трьох регіонах України. У Київській, Донецькій та Дніпропетровській областях "на гарячому" затримано п'ятьох організаторів нелегального бізнесу", - йдеться у повідомленні.

Зловмисники намагалися продати криміналітету зразки бойових засобів ураження, знайдених на місцях колишніх боєзіткнень.

Серед вилученого - російські кулемети "Печеніг" та "Корд", автомати АК-12, арсенал протитанкових гранатометів та вибухівка.

Київська область

У регіоні затримано представника добровольчого формування територіальної громади столиці, який торгував трофейним озброєнням.

Він підшукував потенційних клієнтів на тематичних інтернет-форумах, а також через власні зв’язки у кримінальних колах. Для зберігання засобів ураження ділок використовував покинуту недобудову на околицях Києва.

Правоохоронці затримали зловмисника на спробі нелегального збуту автомата АК-74 та чотирьох бойових гранат.

Під час огляду схрону та обшуків за місцем проживання затриманого додатково вилучено:

4 кг вибухівки з електродетонаторами;

більше ніж 20 гранатометних пострілів;

16 бойових гранат;

2 автомати Калашникова;

2 пістолети, серед них системи Макарова;

понад 2 тис. набоїв різного калібру.

Донецька область

Тут затримано ще двох ділків, які торгували трофейним озброєнням у прифронтових районах області.

Одного із фігурантів затримали, коли він намагався отримати 32 тис. доларів за продаж цілого арсеналу засобів ураження. Серед них: великокаліберні кулемети "Утьос" та "Корд", снайперська гвинтівка Драгунова та протитанковий ракетний комплекс "Фагот".

Одночасно поблизу передової було затримано іншого фігуранта, який "домовлявся" про збут ще однієї партії зброї.

Дніпро

У місті затримано колишнього співробітника розформованої міліції та його спільника, які хотіли підпільно продати російський великокаліберний кулемет "Печеніг" та чотири автомати Калашникова.

Усім п’ятьом затриманим повідомлено про підозру. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми.

