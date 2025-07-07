У центрі Києва чоловік демонстрував нацистський прапор: поліція відкрила справу
У Києві чоловік розгорнув нацистський прапор. Поліція відкрила справу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.
У Києві поліція розпочала кримінальне провадження через публічну демонстрацію нацистської символіки на Печерську.
На одному з опублікованих у мережі фото чоловік на вулиці тримає прапор зі свастикою.
Як повідомили в поліції, за фактом події розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України - виготовлення та поширення нацистської або комуністичної символіки, а також пропаганда тоталітарних режимів.
Наразі правоохоронці встановлюють особу чоловіка та обставини інциденту.
Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі з можливістю конфіскації майна.
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