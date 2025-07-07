В центре Киева мужчина демонстрировал нацистский флаг: полиция открыла дело
В Киеве мужчина развернул нацистский флаг. Полиция открыла дело.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.
В Киеве полиция начала уголовное производство из-за публичной демонстрации нацистской символики на Печерске.
На одном из опубликованных в сети фото мужчина на улице держит флаг со свастикой.
Как сообщили в полиции, по факту происшествия начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины - изготовление и распространение нацистской или коммунистической символики, а также пропаганда тоталитарных режимов.
Сейчас правоохранители устанавливают личность мужчины и обстоятельства инцидента.
Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы с возможностью конфискации имущества.
Напомним, мы рассказывали, как в Киеве водитель напал на полицейского.
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Ранее РБК-Украина писало, что в Одессе на Куликовом поле неизвестный мужчина с ножом напал на сотрудников полиции. Известно о четырех раненых.
Также правоохранители арестовали дельцов, которые продавали трофейные пулеметы и взрывчатку в нескольких областях Украины.
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