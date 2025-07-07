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В центре Киева мужчина демонстрировал нацистский флаг: полиция открыла дело

Понедельник 07 июля 2025 08:51
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В центре Киева мужчина демонстрировал нацистский флаг: полиция открыла дело Фото: В Киеве расследуют появление нацистского флага на улице (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Киеве мужчина развернул нацистский флаг. Полиция открыла дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

В Киеве полиция начала уголовное производство из-за публичной демонстрации нацистской символики на Печерске.

На одном из опубликованных в сети фото мужчина на улице держит флаг со свастикой.

Как сообщили в полиции, по факту происшествия начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины - изготовление и распространение нацистской или коммунистической символики, а также пропаганда тоталитарных режимов.

Сейчас правоохранители устанавливают личность мужчины и обстоятельства инцидента.

Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы с возможностью конфискации имущества.

Напомним, мы рассказывали, как в Киеве водитель напал на полицейского.

Читайте также, как в Кривом Роге мужчина с ножом проник на военный объект.

Ранее РБК-Украина писало, что в Одессе на Куликовом поле неизвестный мужчина с ножом напал на сотрудников полиции. Известно о четырех раненых.

Также правоохранители арестовали дельцов, которые продавали трофейные пулеметы и взрывчатку в нескольких областях Украины.

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