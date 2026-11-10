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У центрі Києва частково обмежують рух до кінця листопада: де ймовірні затори (схема)

11:26 10.11.2026 Вт
2 хв
aimg Ірина Костенко
Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)

З 10 листопада в Києві частково обмежують рух транспорту однією з центральних вулиць. Зміни чекають на водіїв у Шевченківському районі столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Де саме в Києві частково обмежують рух

У КМДА розповіли (посилаючись на інформацію комунальної корпорації "Київавтодор"), що рух транспорту частково обмежують вулицею Богдана Хмельницького у Шевченківському районі столиці.

Очікується, що рухатись зі змінами водіям доведеться у період:

  • з вівторка, 10 листопада;
  • до понеділка, 30 листопада.

Вулиця Богдана Хмельницького у Києві (карта: google.com/maps)

Яку ділянку вулиці закривають і навіщо

Мешканцям і гостям столиці пояснили, що обмеження руху вулицею Богдана Хмельницького запроваджують через ремонт аварійної ділянки дороги.

Йдеться про аварійний стан дорожнього покриття на ділянці протяжністю близько 300 метрів:

  • від будинку №54 на вулиці Богдана Хмельницького;
  • до вулиці Михайла Коцюбинського.

Обмеження руху вулицею Богдана Хмельницького з 10 до 30 листопада (схема: kyivcity.gov.ua)

Що планують робити на цій ділянці дороги

Повідомляється, що впродовж вищезазначеного періоду часу фахівці Шляхово-експлуатаційного управління (ШЕУ) по ремонту та утриманню автомобільних шляхів і споруд на них Шевченківського району "власними силами виконають поточний дрібний ремонт цієї ділянки":

  • знімуть старе покриття;
  • відкалібрують його елементи;
  • укладуть повторно.

"Це дасть змогу відремонтувати дорогу, максимально використовуючи наявні матеріали", - пояснили громадянам.

Насамкінець у КМДА повідомили, що в комунальній корпорації:

  • перепрошують за тимчасові незручності;
  • просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Києві до кінця року обмежують рух біля Гаванського мосту.

Крім того, ми пояснювали, як обмежили рух транспорту на Кільцевій дорозі столиці.

Читайте також, що в машині повинен мати кожен водій (за даними патрульних).

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