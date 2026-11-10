У центрі Києва частково обмежують рух до кінця листопада: де ймовірні затори (схема)

Де саме в Києві частково обмежують рух

У КМДА розповіли (посилаючись на інформацію комунальної корпорації "Київавтодор"), що рух транспорту частково обмежують вулицею Богдана Хмельницького у Шевченківському районі столиці.

Очікується, що рухатись зі змінами водіям доведеться у період:

з вівторка, 10 листопада;

до понеділка, 30 листопада.

Вулиця Богдана Хмельницького у Києві (карта: google.com/maps)

Яку ділянку вулиці закривають і навіщо

Мешканцям і гостям столиці пояснили, що обмеження руху вулицею Богдана Хмельницького запроваджують через ремонт аварійної ділянки дороги.

Йдеться про аварійний стан дорожнього покриття на ділянці протяжністю близько 300 метрів:

від будинку №54 на вулиці Богдана Хмельницького;

до вулиці Михайла Коцюбинського.

Обмеження руху вулицею Богдана Хмельницького з 10 до 30 листопада (схема: kyivcity.gov.ua)

Що планують робити на цій ділянці дороги

Повідомляється, що впродовж вищезазначеного періоду часу фахівці Шляхово-експлуатаційного управління (ШЕУ) по ремонту та утриманню автомобільних шляхів і споруд на них Шевченківського району "власними силами виконають поточний дрібний ремонт цієї ділянки":

знімуть старе покриття;

відкалібрують його елементи;

укладуть повторно.

"Це дасть змогу відремонтувати дорогу, максимально використовуючи наявні матеріали", - пояснили громадянам.

Насамкінець у КМДА повідомили, що в комунальній корпорації: