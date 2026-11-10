У центрі Києва частково обмежують рух до кінця листопада: де ймовірні затори (схема)

З 10 листопада в Києві частково обмежують рух транспорту однією з центральних вулиць. Зміни чекають на водіїв у Шевченківському районі столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).
У КМДА розповіли (посилаючись на інформацію комунальної корпорації "Київавтодор"), що рух транспорту частково обмежують вулицею Богдана Хмельницького у Шевченківському районі столиці.
Очікується, що рухатись зі змінами водіям доведеться у період:
Мешканцям і гостям столиці пояснили, що обмеження руху вулицею Богдана Хмельницького запроваджують через ремонт аварійної ділянки дороги.
Йдеться про аварійний стан дорожнього покриття на ділянці протяжністю близько 300 метрів:
Повідомляється, що впродовж вищезазначеного періоду часу фахівці Шляхово-експлуатаційного управління (ШЕУ) по ремонту та утриманню автомобільних шляхів і споруд на них Шевченківського району "власними силами виконають поточний дрібний ремонт цієї ділянки":
"Це дасть змогу відремонтувати дорогу, максимально використовуючи наявні матеріали", - пояснили громадянам.
Насамкінець у КМДА повідомили, що в комунальній корпорації:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Києві до кінця року обмежують рух біля Гаванського мосту.
Крім того, ми пояснювали, як обмежили рух транспорту на Кільцевій дорозі столиці.
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