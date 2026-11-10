В центре Киева частично ограничивают движение до конца ноября: где вероятны пробки (схема)

С 10 ноября в Киеве частично ограничивают движение транспорта по одной из центральных улиц. Изменения ждут водителей в Шевченковском районе столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В КГГА рассказали (ссылаясь на информацию коммунальной корпорации "Киевавтодор"), что движение транспорта частично ограничивают по улице Богдана Хмельницкого в Шевченковском районе столицы.
Ожидается, что двигаться с изменениями водителям придется в период:
Жителям и гостям столицы объяснили, что ограничение движения по улице Богдана Хмельницкого вводят из-за ремонта аварийного участка дороги.
Речь идет об аварийном состоянии дорожного покрытия на участке протяженностью около 300 метров:
Сообщается, что в течение вышеупомянутого периода времени специалисты Дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ) по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Шевченковского района "собственными силами выполнят текущий мелкий ремонт этого участка":
"Это позволит отремонтировать дорогу, максимально используя имеющиеся материалы", - объяснили гражданам.
В заключение в КГГА сообщили, что в коммунальной корпорации:
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве до конца года ограничивают движение возле Гаванского моста.
Кроме того, мы объясняли, как ограничили движение транспорта на Окружной дороге столицы.
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